Ко Дню Победы в Сургуте установили новый памятник

В Сургуте появился новый памятник – «Солдат – победитель Великой Отечественной войны». Его установили на Мемориале Славы со стороны улицы Гагарина. Монумент разместили на гранитном пьедестале в форме пятиконечной звезды, рассказали в пресс-службе администрации.

«Данный монумент – дар городу Сургуту от его жителей, посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Когда идея создания скульптурной композиции была утверждена, мы обратились к меценатам, нашим социальным партнерам. Компания «Автодорстрой» изъявила желание полностью оплатить изготовление памятника. Композиция сделана уральскими мастерами, и надеюсь, что она станет достойным подарком сургутянам к знаменательной дате – 80-летию Победы. Основной замысел заключался в том, чтобы Мемориал Славы был хорошо виден издалека, с дороги, и привлекал внимание своим оформлением. Надеемся, что эта задача успешно реализована», – рассказал глава Сургута Максим Слепов.

Автор скульптуры — член Союза художников России и ЮНЕСКО Игорь Яворский. Ранее он создал памятник-мемориал «Воинам-разведчикам» в Калининграде и памятник Героям Отечества в Муравленко.

«Когда нам предложили оказать финансовую поддержку в реализации этого значимого для города проекта, руководство и акционеры компании единогласно поддержали эту инициативу. Наша организация регулярно оказывает содействие Сургуту, участвуя в финансировании различных мероприятий и в работах по благоустройству. Мы убеждены, что поддержка родного города – это долг каждого гражданина, и мы готовы вносить свой вклад в его развитие», − отметил первый заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев.

Торжественное открытие памятника пройдет 16 апреля.

Кроме того, к празднику в городе появятся флаги, баннеры и тематические конструкции. Украсят магистрали, развязки и площади – все будет оформлено в едином стиле ко Дню Победы.