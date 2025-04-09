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​В Сургуте на учете с сахарным диабетом состоят 36 детей

Врачи Сургута усилили внимание к детской эндокринологии

​В Сургуте на учете с сахарным диабетом состоят 36 детей
Фото: Депздрав ХМАО

В детской поликлинике Сургута зарегистрированы 36 детей с сахарным диабетом. Из них 34 ребенка страдают диабетом первого типа, и только двое ‒ второго, сообщает Депздрав ХМАО.

В 2024 году впервые диагноз был поставлен трем детям. Двое из них были направлены в Окружную клиническую больницу для уточнения диагноза и назначения инсулинотерапии. Еще один случай выявили в стационаре после самостоятельного обращения семьи ‒ ребенок поступил с жалобами на плохое самочувствие.

Как отмечают врачи, важную роль играет своевременная настороженность специалистов первичного звена. Это позволяет направить пациента к эндокринологу на ранней стадии и предотвратить развитие опасных осложнений, в том числе диабетического кетоацидоза.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 275, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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