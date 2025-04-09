В Сургуте произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоцикла

Вчера, 8 апреля, в Сургуте зарегистрировали первое в этом году ДТП с участием мотоцикла. Авария произошла на улице Профсоюзов, сообщает ГАИ Югры.

«8 апреля 2025 года около 14:00 на улице Профсоюзов в городе Сургут, 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» вне перекрестка и в нарушении разметки, не заняла соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и допустила столкновение с попутно движущимся мотоциклом «Kawasaki», под управлением 48-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.