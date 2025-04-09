16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,4641   EUR  93,7755  

Новости

Больше новостей
В последний год вы стали употреблять алкоголь:
Комментировать
0
Ваше отношение к алкоголю?
Комментировать
0
Больше опросов

Разворот с нарушением: в Сургуте пенсионерка на иномарке сбила байкера

В Сургуте произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоцикла

Разворот с нарушением: в Сургуте пенсионерка на иномарке сбила байкера
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 8 апреля, в Сургуте зарегистрировали первое в этом году ДТП с участием мотоцикла. Авария произошла на улице Профсоюзов, сообщает ГАИ Югры.

«8 апреля 2025 года около 14:00 на улице Профсоюзов в городе Сургут, 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» вне перекрестка и в нарушении разметки, не заняла соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и допустила столкновение с попутно движущимся мотоциклом «Kawasaki», под управлением 48-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 388, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:54
А говорят, что пенсионерки в основном пользуются городским общественным транспортом. Нет оказывается: они рассекают по улицам города и сбивают байкеров. Кто виноват? Скорей всего ВОЗ. Они установили молодой возраст в 44 года, а средний возраст установили -до 60 лет. А посему сургутская пенсионерка в среднем возрасте, скорее водитель личного авто, чем пассажир городского автобуса. Хотя Альцгеймер никто не отменял и он помолодел по сведениям того же ВОЗ. Однако нарушать ППД пенсионеркам среднего возраста в 61 год и травмировать при этом 48-летнего байкера неприемлемо даже по рекомендациям ВОЗ. Впрочем статистика выявила, что среднее время ожидания городского автобуса в России возросло с 12 минут -в 2024 до 15 минут -в 2025 г. Среднее количество граждан, пользующихся городским общественным транспортом в России составляет 55%. Статистика определила, что основная масса пассажиров, пользующиеся городским общественным транспортом - это школьники и молодежь 17-24 года и пенсионеры старше 70 лет. Вот так. Похоже, что если уж пенсионерки-злостные нарушители ПДД в городе не редкость, то автомобильные пробки и транспортный коллапс, без кардинальных мер по строительству развязок и подземных транспортных переходов будут в городе только нарастать. К примеру, транспортный коллапс в жилом районе на 4,5 тысяч жителей, что планируется построить в ядре города, неизбежен, ибо водители-пенсионерки тоже имеют право там проживать. Учитывая, что жилой «брусничный» район в ядре города - это для состоятельных людей, то на семью там надо закладывать три-четыре автомобиля, включая молодых и средних пенсионеров и пенсионерок до 70 лет. А это значит парк личных авто в «Ядре города» составит не менее 1,5 тысячи автомобилей. Как же они будут выезжать на Университетскую? Соблюдать ПДД или делать запрещённый левый поворот?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Bri9ctVwswbSt8ZA3gzVUHke/J0SH9kP5jeaQWvKVPe3w2Ki9yyW6Z5sRihFvXVSx6gI3HVPtkA/wEiSS63UVTlAecz1YtBkj0gzEX0ax+r7wsh+ctD5Z7TUoQITRbvS"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте отремонтируют мост имени Валентина Солохина 405
  2. Разворот с нарушением: в Сургуте пенсионерка на иномарке сбила байкера 388
  3. ​Набережная НТЦ в Сургуте готова на 80%: завершение строительства запланировано на конец года 355
  4. ​В России могут создать реестр женатых россиян для проверок при знакомстве 335
  5. 150 юных спортсменов со всей России приехали на «Президентские состязания» в Югру 292
  6. ​Госкорпорация «Ростех» предложила лишать свободы до десяти лет за «блок на негатив» 289
  7. ​В Сургуте на учете с сахарным диабетом состоят 36 детей 274
  8. Власти пересмотрели внешний вид ж/д вокзала в Сургуте – стройка возобновится весной 269
  9. Врачи Нижневартовска спасли пациента с редкой болезнью спинного мозга 217
  10. Частным курсам − стоп: учителя с онлайн-дипломами не смогут работать в школе 216
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13709
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6680
  3. ​СурГПУ − 30 лет в статусе вуза // ONLINE 2614
  4. ​Концепция, а не проект 2384
  5. ​Университетская не встанет? Власти Сургута ответили на опасения о пробках и парковках из-за застройки ядра города 1583
  6. Качественное жилье в ядре центра Сургута — это отлично. Беспокойство вызывает судьба общественного пространства, «Петрушки» и ГКЦ 1503
  7. ​В Индекс качества городской среды за 2024 год попали четыре крупных города ХМАО 1471
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 апреля? // АФИША 1442
  9. ​Алексей Фокеев: «Договор о комплексной застройке ядра Сургута должен быть общественным – мы собираем мнения до конца месяца» 1406
  10. ​Жилье – только вместе со школой: в Сургуте определят четкий график застройки ядра города 1353
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13709
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6680
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 5320
  4. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 4028
  5. Как построить планетарий из бани 3942
  6. ​Куб возбуждающий 3733
  7. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 3568
  8. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3416
  9. Молодежь уезжает из Сургута, потому что нет мест притяжения 3230
  10. ​В Сургуте разгорелся очередной скандал из-за строительства спортзала на улице Дзержинского 3157

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика