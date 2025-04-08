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​Белки Сургута шикуют: в парке «За Саймой» построят кормушки почти за миллион рублей

В парке «За Саймой» в Сургуте появятся дворцы-кормушки для белок

​Белки Сургута шикуют: в парке «За Саймой» построят кормушки почти за миллион рублей
Фото: siapress.ru, администрация Сургута

В Сургуте могут появиться дворцы-кормушки для белок. Инициативный проект «Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой» уже внесли в администрацию города. Предполагается, что на территории парка установят пять кормушек общей стоимостью 805 тысяч рублей.

«Предлагаем установить пять деревянных резных, дизайнерских, сказочных дворцов-кормушек для белок (образец прилагается) в разных локациях парка «За Саймой». Кормушки должны быть до 1,5 м и доступны для пополнения корма посетителями парка», ‒ говорится в соответствующем разделе на сайте администрации Сургута.

В документе также указали приблизительный сметный расчет. Так, для разработки кормушек инженеру-конструктору заплатят 15 тыс. рублей, само изготовление кормушек будет стоить 730 тыс. рублей, то есть 146 тыс. рулей за одну конструкцию. Дополнительно 12 тыс. рублей выделят на доставку домиков.

«После реализации проекта можно рассмотреть возможность увеличения числа кормушек, это позволит охватить большее количество территорий и создаст условия для расширения экологической зоны, привлечения туристов и горожан, проведения образовательной деятельности и т.д. Расширение сети кормушек может включать новые районы города, парки, скверы и другие зеленые зоны», ‒ пишут авторы идеи.

По их мнению, увеличение кормушек поможет развитию экологического сознания, повышению привлекательности парка и созданию комфортной среды для живой природы.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта ‒ 2025 год.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 223, комментариев: 0
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