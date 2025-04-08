Фестиваль «Зеленый шум» в Сургуте стартовал с концерта лауреатов «Щелкунчика» и выставки к 80-летию Победы

В Сургутской филармонии ярким концертом открылся XIII Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум», который продлится до 20 апреля. Стартовал он с концерта лауреатов престижного Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик».

На сцене выступили юные таланты: Корнелия Хармат (арфа), Екатерина Иванова (флейта), Ева Плакун (скрипка) и Лев Бакиров (фортепиано). Каждый из них уже завоевал многочисленные награды на всероссийских и международных конкурсах, а теперь они покорили и сердца сургутян.

Так, лауреат XXIII Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Ева Плакун виртуозно исполнила Фантазию на темы оперы Ж. Бизе «Кармен» Ф. Ваксмана. Она выступала со скрипкой, подаренной ей за высокие достижения современным итальянским мастером Луки Мария Парлатто».

Фестиваль в этом году отличается особой масштабностью и разнообразием. По словам председателя комитета культуры администрации Сургута Антона Акулова, одним из центральных событий станет выставка «Тебе, Победа, посвящаем!», организованная к 80-летию Великой Победы.

«Фестиваль «Зеленый шум» в этом году особенный. В частности, из таких главных особенностей я бы выделил расширение спектра творческой палитры фестиваля. И здесь хочу выразить слова признательности и руководителю программы «Новые имена» Ольге Пилецкой и участникам нового, такого важного и содержательного элемента фестиваля, который можно уже наблюдать в фойе второго этажа Сургутской филармонии. Она будет работать практически в течение всего апреля. Важно, что эти работы юных учащихся детских школ, искусств, художественных школ, к 80-летию Великой Победы. И эти работы, и ряд других работ, которые не вошли в экспозицию данную, будут продемонстрированы на экране в ходе фестивальных концертов», − отметил Антон Акулов.

В фойе филармонии сургутяне и гости города могут увидеть работы воспитанников программы «Новые имена Сургута» и учащихся местных школ искусств. Работы охватывают широкий спектр сюжетов – от сцен сражений и проводов на фронт до счастливого возвращения домой.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк подчеркнул значимость события: «Во-первых, это молодежный фестиваль. Во-вторых, это фестиваль искусств. Это обязательная тема, которая говорит о том, что мы не только филармония, но и один храмов искусства. Мы приветствуем в этом фестивале молодых представителей. И ищем как разнообразить нашу программу каждый год. Говорим о музыке во всех ее проявлениях, о балете, о драматургическом искусстве… Мы говорили бы и поэзии. Открыли изобразительное искусство».

Одной из самых ожидаемых премьер станет концерт «Мандолиновые истории» (12+) 16 апреля. Московская исполнительница и композитор Ольга Егорова специально для фестиваля подготовила новую симфонию для мандолины с оркестром, которую представит вместе с известным гусляром Павлом Лукояновым и солисткой Сургутской филармонии Кристиной Руденченко.

«Мы обязательно каждый год выходим с мировой премьерой. И в этом году опять мировая премьера − наш уже постоянный участник, композитор Ольга Егорова, золотая мандолина России. Она уже не первый год нас радует, и в этот раз она готовила симфонию для мандолины с симфоническим оркестром. Невероятная история… и там будут гусли! Один из крупнейших гусляров страны будет радовать нас», − добавил руководитель учреждения.

Еще одним значимым событием станет музыкально-драматический спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери. Послесловие» (12+), который пройдет 18 апреля. Ансамбль солистов «Премьера» из Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского представит зрителям оригинальное видение жизни великого поэта и его загадочной пьесы.

Также впервые в программе фестиваля – командная интеллектуальная игра «Квиз «Музыкальный» (16+), которая состоится 12 апреля в арт-кафе Сургутской филармонии.

Финал фестиваля запланирован на 20 апреля. Завершающий концерт «Великой Победе посвящаем» (6+) объединит на сцене молодые дарования и признанных мастеров. На сцену выйдут участники и выпускники программы «Новые имена Сургута», лауреаты престижных конкурсов, студенты музыкальных колледжей и учащиеся школ искусств. Поддержку им окажет Симфонический оркестр Сургутской филармонии.

Завершит концерт музыкально-поэтическая композиция «День Победы» Ивана Крайника для ансамбля баянистов «Новые имена Сургута».