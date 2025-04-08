Четыре инициативных проекта Сургутского района победили в окружном конкурсе

Инициативные проекты из Сургутского района победили в региональном конкурсе и получат финансирование на реализацию. Более 15 тысяч голосов собрали четыре идеи: «СпортГрад», «Одеваем добро», «Азбука креативных пространств» и «Инженеры будущего». Общая сумма поддержки составит 33,2 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Из окружного бюджета на инициативы направят 21,6 млн рублей, еще 11,6 млн выделит район. Все средства пойдут на развитие инфраструктуры, социальные и образовательные программы в поселениях.

«В рамках «СпортГрада» планируется устроить веревочный парк на территории лянторской спортшколы №1. Он будет предусмотрен и для детей с ограниченными возможностями. Активисты с инициативой «Одеваем добро» намерены позаботиться об участниках СВО и о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого в Высоком Мысе, Ляминой и Русскинской организуют мастерские, где рукодельницы будут вязать теплые вещи для нуждающихся», ‒ указал Трубецкой.

Проект «Инженеры будущего» предполагает запуск технических кружков для школьников в пяти населенных пунктах – на базе «Кванториума» в Белом Яре, Федоровском, Лянторе, Нижнесортымском и Солнечном.

«В пяти населенных пунктах запустят творческие студии в рамках «Азбуки креативных пространств» – музыкальную, мультипликационную, изостудию и швейную мастерскую», ‒ добавил глава Сургутского района.

Всего с 2021 года в Сургутском районе реализовали 15 инициативных проектов. Общий объем финансирования превысил 127 млн рублей, из которых 78 млн – окружные средства.