Врачи Сургута фиксируют снижение числа новорожденных с экстремально низким весом

С января по март 2025 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родилось 1 802 ребенка. Об этом сообщила президент учреждения Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале. На свет появились 928 мальчиков и 874 девочки, в том числе 26 двоен.

Каждые третьи роды − с помощью кесарева сечения: такую операцию провели в 31% случаев. Также 74 малыша были зачаты благодаря помощи специалистов отделения вспомогательных репродуктивных технологий.

«Отмечу хорошую тенденцию, мы фиксируем значительное снижение «торопыжек» с критически низкой массой тела до одного кг. Если в прошлом году в период с января по апрель их было 36, то в этом году за это же время – шесть малышей. Самая крошечная девочка родилась 25 марта, вес − 600 гр., рост – 30 см», − отмечает Лариса Белоцерковцева.

В марте в Центре родились 627 детей − 331 мальчик и 296 девочек. Больше всего малышей появилось на свет 22 марта − сразу 27. Самым крупным младенцем стал мальчик, родившийся 6 марта: вес − 5 180 граммов, рост − 58 см.