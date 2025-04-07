В Сургуте назначили главу учреждения, отвечающего за связь с горожанами

В Сургуте назначили нового руководителя муниципального учреждения «Наш город» – с 7 апреля пост директора заняла Инга Шалкевич. Об этом сообщили в администрации города.

«Инга Валерьевна в 2003 году окончила Московскую академию предпринимательства при Правительстве г. Москвы по специальности «менеджмент». Обладает большим опытом работы на руководящих должностях», − говорится в сообщении.

С 1996 по 2001 год Инга Шалкевич занимала пост заместителя директора МП «Наше время», а затем возглавила Реабилитационный центр «Зазеркалье».

С 2001 года перешла на работу в департамент культуры, молодежной политики и спорта администрации Сургута, где с 2008 по 2016 год занимала должность председателя комитета молодежной политики.

С 2017 по 2025 год была заместителем директора МБУ «Вариант» – учреждения, работающего с подростками и молодежью по месту жительства.

Теперь в зоне ее ответственности – организация работы с населением, поддержка ТОСов, взаимодействие с народными дружинами и консультирование граждан по вопросам инициативных проектов. МКУ «Наш город» координирует встречи с депутатами, общественные мероприятия и помогает жителям продвигать свои инициативы.