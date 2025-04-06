Каждый третий сургутянин откладывает деньги на «черный день»

Сургутяне рассказали, на что откладывают деньги. Лидером среди целей накоплений стал так называемый «черный день» – на него копят 32% опрошенных. Такие данные приводит сервис SuperJob.

«На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (23%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 17% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 15% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей», – говорится в результатах опроса.

4 из 10 сургутян придерживаются стратегии «больше экономить», а каждый пятый – напротив, предпочитает «больше тратить». Мужчины чаще копят на инвестиции, автомобиль, бизнес и пенсию. Женщины – на детей, здоровье, образование и ремонт.