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Сургутяне рассказали, на что копят деньги

Каждый третий сургутянин откладывает деньги на «черный день»

Сургутяне рассказали, на что копят деньги
Фото: freepik

Сургутяне рассказали, на что откладывают деньги. Лидером среди целей накоплений стал так называемый «черный день» – на него копят 32% опрошенных. Такие данные приводит сервис SuperJob.

«На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (23%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 17% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 15% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей», – говорится в результатах опроса.

4 из 10 сургутян придерживаются стратегии «больше экономить», а каждый пятый – напротив, предпочитает «больше тратить». Мужчины чаще копят на инвестиции, автомобиль, бизнес и пенсию. Женщины – на детей, здоровье, образование и ремонт.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 232, комментариев: 0
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