Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» Руслан Куза отмечает круглую дату

Сегодня, 6 апреля, свой 50-летний юбилей отмечает начальник управления по работе с кадрами ПАО «Сургутнефтегаз» Руслан Куза.

Руслан родился в 1975 году в городе Речица Гомельской области Белорусской ССР, но уже с 1980 года его жизнь связана с Сургутом. Здесь он окончил школу №24, а затем поступил в Самарскую государственную экономическую академию, выбрав финансово-экономическое направление.

Свою карьеру он начал в 1996 году в компании «ЛУКОЙЛ-Бурение», где за несколько лет прошел путь от ведущего экономиста до начальника финансового отдела. В 2004 году перешел в «Сургутнефтегаз», где стал заместителем начальника управления по экономическим вопросам в управлении буровых работ. С января 2007 года работал заместителем начальника управления по экономическим вопросам в управлении по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа.

Кроме того, в 2007 году Руслан Куза получил степень MBA в МГИМО по специальности «Международный нефтегазовый бизнес».

Редакция СИА-ПРЕСС поздравляет Руслана Ростиславовича с юбилеем!