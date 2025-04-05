В Сургуте водитель автобуса чуть не наехал на пассажира, который загородил ему путь

Вчера, 4 апреля, в Сургуте на проспекте Ленина произошел дорожный конфликт. Водитель автобуса №61 чуть не наехал на пассажира, который перегородил ему дорогу, рассказали в телеграм-канале «К-Информ Сургут».

«Инцидент произошел напротив ТЦ Рандеву. По неуточненной информации, водитель автобуса закрыл дверь перед мужчиной, который не успел сесть. В итоге пассажир вышел на проезжую часть и потребовал открыть двери. Водитель пытался наехать на него», – говорится в сообщении.

По словам источника, водитель автобуса все же открыл двери и увез горожанина. Сейчас сотрудники УМВД выясняют обстоятельства произошедшего и личность пассажира.

В настоящее время автобус поместили на спецстоянку. На водителя составили три административных протокола.