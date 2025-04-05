Сургутский район примет первый в России Кубок по фиджитал-спорту

Жительница Федоровского района Анастасия Агафонова поучаствует в чемпионате России по фиджитал-спорту. Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля в Сочи и соберет более 120 участников со всей страны, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Анастасия Агафонова будет бороться за победу в дисциплине ритм-симулятор и за возможность участвовать в «Играх будущего – 2026». Стоит отметить, что спортсменка уже участвовала в международном турнире в Казани, где вошла в пятерку лучших игроков мира.

«Для подготовки спортсменов высшего уровня в Сургутском районе создана необходимая материально-техническая база. Цифровыми видами спорта сегодня занимаются порядка 400 жителей муниципалитета. Профильные секции действуют в шести поселениях. Готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Она расположена в Белом Яре. Семь отделений этого центра будут работать на базе общеобразовательных школ в разных поселениях. Сетью планируется охватить порядка тысячи человек, это 1,2% от числа всех занимающихся спортом в Сургутском районе», – указал Трубецкой.

Сургутский район уже проводит региональные соревнования и первенства уровня УрФО. Помимо этого, в мае муниципалитет станет местом проведения первого Кубка России по фиджитал-спорту в дисциплине ритм-симулятор.