Жительница Сургута родила восьмого ребенка

В Сургутском Центре охраны материнства и детства выписали маму, которая родила восьмого ребенка. 31 марта в семье Екатерины Трифоновой появилась третья дочка по имени Светлана, поделилась президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Опытная мама приехала в роддом почти в полночь и уже через 3,5 часа родила. Роды прошли быстро и без осложнений. Теперь у Екатерины Николаевны пять сыновей и три дочери. Старшему сыну уже 22 года, он и привез маму в Центр охраны материнства и детства за младшей сестричкой», – рассказала она.

На торжественной выписке многодетную маму встречали муж, бабушка и дети. Исполняющая обязанности главного врача Инна Киличева вручила семье памятный адрес и подарок, поблагодарив за вклад в укрепление семейных ценностей. Она отметила, что Екатерина Николаевна – первая в этом году, кто стал мамой в восьмой раз. В прошлом году таких сургутянок было двое.

Екатерина Николаевна работает социальным работником в АНО «Центр поддержки семей «Круг надежд»», помогая многодетным и малоимущим семьям. На вопрос об источнике сил и вдохновения она отвечает: «Чтобы жить и воспитывать детей, нужно постоянно двигаться вперед, некогда переживать и грустить. Каждый ребенок – это большое счастье».

Президент Центра также отметила, что за последние десять лет в медучреждении увеличилось количество третьих, четвертых, пятых и шестых родов.