Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

5 апреля

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В городской библиотеке состоится информационный час «Белый журавль», на котором участников познакомят с научной деятельностью русского и советского орнитолога Елизаветы Козловой. Также все желающие могут посетить мастер-класс «Наблюдая за птицами» и создать уникальную открытку в графическом стиле с изображением птиц Югры, которые занесены в Красную книгу.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Силуэты города»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на мастер-класс по рисованию декоративной композиции. Работа будет выполнена с использованием гуаши. Мероприятие рекомендовано участникам старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Открытие выставки «Французская мелодия, сургутский мотив»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В Сургуте состоится открытие новой коллективной выставки сургутских художников «Французская мелодия, сургутский мотив». На ней представлено несколько картин преподавателей и студентов СурГПУ. Работы выполнены в техниках акриловой и масляной живописи, изображают любимые места, уютные уголки и значимые объекты города. На открытии выставки гостей ждет презентация проекта, театральный перформанс и рассказ авторов о своих работах.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт «Веселуха»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для сургутян подготовили концерт «Веселуха» Образцового художественного коллектива ансамбля народного танца «Самоцветы», который сочетает в себе традиции народного танца и современные хореографические элементы. Зрителей ждет множество театрализованных интермедий и юмористических диалогов, которые станут прекрасным дополнением к хореографическим номерам коллектива.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

6 апреля

Выставка Виктора Норкина «Ты ходишь под звездой, как под короной»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:30.

В Сургуте состоится персональная выставка художника Виктора Норкина, который создает на холсте собственный фантастический и романтический мир. На его картинах изображены необычные существа с человеческими головами, а также образы корабликов, птиц и рыб.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейный праздник «Чудеса на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

На мероприятии дети и их родители познакомятся с домовым Суседкой, узнают поверья, обычаи и правила поведения в купеческом доме. Также участники смогут посетить мастер-класс по изготовлению оберега для своего «домового».

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Концерт «Пионерская история»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Жители и гости Сургута увидят концерт «Пионерская история» вокального ансамбля «Ассорти» и Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Flex». В этот вечер каждый зритель погрузится в атмосферу настоящего детского лагеря, где красные галстуки и утренние построения.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+