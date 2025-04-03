В Лангепасе на поездах домов заметили объявление по поиску наркоторговцев в ЯНАО

На подъездах домов в Лангепасе расклеили объявления с QR-кодом и подписью «Работа твоей мечты». Один из местных жителей рискнул отсканировать код, после чего у него открылся чат в мессенджере. Неизвестный аккаунт рассказал горожанину, что они ищут наркокурьеров в Ноябрьске, рассказал «Вестнику» один из читателей.

«Работа курьером, свободный график, зарплата два раза в неделю, в неделю будете зарабатывать от 2 000$ и выше, плюс еще угощения от куратора в виде товара», ‒ написал неизвестный.

В пресс-службе УМВД по ХМАО изданию сообщили, что по данному факту будет организована проверка.

По информации КонсультантПлюс, за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.