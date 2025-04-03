В Сургутском районе сделали бесплатным проезд в общественном транспорте для ветеранов боевых действий

С 15 апреля по 15 июня в Сургутском районе ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры, задействованные в подготовке ко Дню Победы, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Акция будет действовать на трех муниципальных маршрутах: Солнечный – Барсово – Белый Яр, Ульт-Ягун – Федоровский – Тром-Аган и новом: Лянтор – Лямина – Сытомино. А также на внутригородских – в Лянторе, Федоровском и Белом Яре. С такой инициативой к компаниям, обслуживающим эти маршруты, — ОАО «СПАТО», ООО «АТП №1», ООО «ТрансСибирьАвто» — обратился муниципалитет. Предприятия предложение поддержали», – рассказал Андрей Трубецкой.

К памятной дате автобусы украшают символикой 80-летия Победы – шесть транспортных средств уже оформлены в соответствии с федеральным брендбуком. До конца недели оформление завершат на остальных. Появятся изображения монумента «Родина-мать зовет!», Георгиевские ленты, а в салонах будут звучать военные песни.

Напоминаем, в Сургутском районе ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 160 тысяч рублей в честь 80-летия Победы.