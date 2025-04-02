На форуме «Малая Родина − Сила России» представили бюджетную политику Сургутского района

Делегация Югры приняла участие в региональном дне «Финансы и бюджет» Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России», который прошел в Салехарде. В частности, глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, как муниципалитет использует бюджетную политику для реализации стратегии развития.

«Вкратце: определили приоритетные направления дальнейшего движения, прописали мероприятия по достижению конкретных целей, установили внутренние показатели эффективности работы. Такой подход обеспечил рост собственных доходов бюджета в два раза с 2015 года, поступлений от бизнеса – в четыре раза, число новых плательщиков НДФЛ увеличилось до 344, а занятых в малом и среднем предпринимательстве – в пять раз. Также среди преимуществ – исполнение бюджета Сургутского района на 100% и нулевой муниципальный долг», − отметил он в соцсетях.

По словам главы, расходы на развитие района выросли в шесть раз по сравнению с 2015 годом. В результате за последние годы:

– ввод жилья увеличился в 3,5 раза;

– построено 60 спортивных объектов, семь образовательных, 10 молодежных центров, 15 объектов ЖКХ;

– реализованы 42 проекта по благоустройству;

– полностью ликвидирована очередь в детские сады;

– в 3,5 раза сократилось число школьников, обучающихся во вторую смену.

Андрей Трубецкой добавил, что Стратегия социально-экономического развития Сургутского района дважды признавалась лучшей на российском «Форуме стратегов».