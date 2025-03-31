В Сургуте к лету 2025 года появятся новые автобусные остановки с обогревом

В Сургуте появятся десять новых теплых автобусных остановок. Информация о соответствующем тендере размещена на портале Госзакупок, заказчиком выступает городская администрация. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Согласно условиям, подрядчик должен изготовить и установить десять остановочных павильонов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. Конструкции оснастят обогревателями, чтобы обеспечить комфорт пассажиров в зимнее время.

«Количество изготавливаемых и устанавливаемых остановочных автопавильонов – 10 штук. Остановочные автопавильоны предназначены для круглогодичной эксплуатации и для обеспечения защиты пассажиров от атмосферных осадков и порывов ветра. Вода, снег и листья не должны скапливаться на кровле и попадать внутрь автопавильона», – передают в источнике.

На изготовление и монтаж объектов город готов выделить 18,3 млн рублей. Итоговая цена может снизиться по результатам аукциона. Где именно появятся теплые остановки – пока не сообщается. Работы должны быть завершены до 31 июля 2025 года.