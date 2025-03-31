В Думе Сургута обсудили ход кадастровых работ и проблемы с межеванием территории

В Сургуте продолжают оформлять в собственность землю под многоквартирными домами, дорогами, школами и другими объектами. Этот процесс называется постановкой на кадастровый учет и необходим для того, чтобы город мог законно распоряжаться территорией, ремонтировать и благоустраивать ее. Также это важно, чтобы четко понимать, кому какая земля принадлежит, и избегать споров в будущем.

На заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города с докладом выступил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич. Он сообщил депутатам, что за последние три года в порядок привели 25 микрорайонов. До конца 2025 года планируют оформить еще 24.

Как отметил Иван Сорич, на каждую территорию составляется проект межевания, в котором прописаны границы участков и их принадлежность. Перед утверждением документы проходят общественные обсуждения.

По словам директора департамента, чаще всего проблемы возникают с землями под многоквартирными домами. В старых проектах часть участков могли быть неправильно оформлены или оказаться в собственности частных компаний. Сейчас такие ошибки исправляют.

Есть и другая сложность ‒ перераспределение участков. Например, если жители хотят включить во двор клумбу или детскую площадку, это возможно, но только с согласия всех собственников квартир. При этом придется платить больше налогов, а также нести ответственность за содержание территории.

«В соответствии с жилищным кодексом любое перераспределение дополнительной территории к земельному участку влечет 100% согласие собственников. Соответственно, с департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры были инициированы совещания о возможности перераспределения. По факту мы получили несогласие, потому что дополнительные территории влечет дополнительные денежные содержания», ‒ рассказали в департаменте.

Также в прошлом году город столкнулся с некачественной работой подрядчиков. В частности, работы в микрорайонах №9 и №10 пришлось остановить, контракты расторгли. Сейчас администрация пытается взыскать средства через суд и найти новых исполнителей.

Тем не менее, процесс продолжается. Уже в этом году проект межевания пройдут 24 микрорайона. После утверждения жители смогут пользоваться этими участками официально, а город – проводить там ремонты, устанавливать освещение, благоустраивать и развивать инфраструктуру.

Свое мнение по этому вопросу выразил депутат думы Сургута Алексей Кучин. Он написал в своих соцсетях о важности постановки на кадастровый учет микрорайонов.

«Очень важная история, определяющая земельные участки под сооружениями внутри микрорайонов. В этом году планируется провести работы еще в 24 микрорайонах, разработанные планы межевания будут согласовываться с жителями, настоятельно призываю жителей в этом участвовать», ‒ отметил он.