На улицах Сургута устанавливают «умные» светильники с дистанционным управлением

В Сургуте продолжают устанавливать современные системы наружного освещения в рамках концессионного соглашения с компанией «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС). Сейчас «умные» светильники уже работают на Пролетарском проспекте и во дворах на улицах Мечникова и Сибирской – возле детских садов «Сказка» и «Огонек», рассказали в пресс-службе компании.

Также идет монтаж фонарей на улицах Западная и Автомобилистов, ведущих к дачному кооперативу «Виктория». В ближайшее время бригады начнут работы на улицах Трубная, Монтажная и Буровая.

«Светодиодные светильники обеспечивают яркий, дневной свет, повышая безопасность и комфорт не только для автомобильного транспорта, но и жителей в темное время суток, – прокомментировал руководитель СГЭС Виталий Пак. – Большинство светильников оснащены интеллектуальной системой управления, которая позволяет создавать необходимый уровень освещенности, дистанционно управлять каждым светильником, что в целом сказывается на энергоэффективности всей системы объектов уличного освещения Сургута».

Энергетики напоминают, что ранее уже полностью обновили старую систему городского освещения: более пяти тысяч ламп заменили на «умные» светильники с низким энергопотреблением. Все приборы произведены на российском заводе «Курган-Свет».

По словам СГЭС, обновление охватило 124 участка по всему городу – от магистралей до дворов, территорий школ и больниц. Всего реконструировали 182 километра линий освещения. Светлее стало в микрорайонах 2, 5а, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 35, квартале А, мкр. Строитель, районе Черного мыса, Северном жилом и промышленном районах, а также в поселках Таежный, Лунный, Снежный, Кедровый, Дорожный, Взлетный и Юность.