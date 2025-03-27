Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

29 марта

Театральный дежурный по чтению

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, второй этаж. Время: 12:00.

Юных и взрослых читателей приглашают на встречу с артистом-кукловодом театра актера и куклы «Петрушка» Анной Павловской. Она расскажет всем присутствующим сказку Павла Бажова о Огневушке-Поскакушке.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 0+

Беседа «Мой дом по фэншуй»

Место проведения: Библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 13:00.

Фэншуй – это древняя китайская философия, искусство организации пространства.

Специалист по китайской астрологии Ольга Примак расскажет участникам беседы о том, как оформление жилого пространства отражает черты личности, как дизайн интерьера может вдохновлять, поднимать настроение или, наоборот, подавлять и угнетать.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Экскурсия по выставке «Конек-горбунок» и мастер-класс «Как поймать перо Жар-птицы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить выставку «Конек-горбунок», а также мастер-класс «Как поймать перо Жар-птицы», на котором каждый сможет изготовить интерьерное панно текстурной пастой.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Премьера концертной программы «Букет из песен»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

В Сургуте состоится концерт, посвященный самым красивым цветам, в исполнении солистки сургутской филармонии Венеры Батыршиной и музыкантов Екатерины Весниной (флейта) и Анастасии Куракиной (гитара).

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

30 марта

Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Дюймовочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 10:00.

Маленьких слушателей и художников приглашают на премьеру музыкальной сказки «Рисуем музыку. Дюймовочка» в исполнении струнного квартета Perfecto, который создаст ощущение волшебства и причастности к рождению сказки.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Кстати, о птичках»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

В эти выходные горожане могут больше узнать о птицах, которые обитают на территории нашего округа. Участникам расскажут о многообразии пернатых, познакомят с интересными фактами и расскажут о причине их перелетов. Также на встрече любой желающий может поучаствовать в интересных опытах с использованием микроскопа.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

«Оскар и Розовая Дама»

Место проведения: Исторический парк «Россия – Моя история», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 17:00.

Маленький Оскар – пациент онкологической клиники. Случайно мальчик узнает, что ему осталось жить всего 12 дней. Ухаживающая за ним Розовая Дама – бабушка Роза – предлагает ему писать письма Богу, считая один прожитый день за десять лет. Так появилась трогательная и важная история о сущности человеческого бытия, ценности каждого прожитого дня, большой любви и дружбе, силе духа и умении прощать. Прочитает историю Анна Махрина.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Сургутян приглашают на концерт Александра Иванова и группы «Рондо», которые исполнят такие знакомые всем песни, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» и другие хиты. Будет море звука, света и любимой музыки.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+