Сургутянам напомнили о запрете выхода людей и техники на лед

В Сургуте с 1 апреля запрещено выходить и находиться на льду. Касается это как людей, так и транспортных средств, напомнили в администрации города.

«На территории города действует постановление администрации города от 31.05.2022 № 4299 «О запрете выхода (выезда) людей и техники в период ледостава и таяния льда на территории города Сургута», согласно которому ежегодно в весенний период с 1 апреля запрещен выход и нахождение людей на льду водных объектов, расположенных на территории города. Кроме того, категорически запрещен выезд самоходных транспортных средств (за исключением специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных для данных целей в соответствии с законодательством РФ) на ледовую поверхность водных объектов», – говорится на сайте мэрии.

За данное нарушение сургутян могут привлечь к административной ответственности по статье 20 Закона ХМАО от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 300 до 1 000 рублей.