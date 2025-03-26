Сургутянам рассказали, как избежать транспортной загруженности, если возле СурГУ построят многоэтажки

Ранее мы писали, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской в Сургуте предложили снести одноэтажные дома и построить на их месте многоэтажки, школу и два детских сада. Этот проект по развитию «ядра» Сургута предложил представитель компании «Брусника», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин.

В ходе паблик-тока один из модераторов поинтересовался: «Как будет решаться вопрос транспортной доступности, ведь это большое количество людей?»

Юрий Валгушкин сказал следующее: «Компания «Брусника» довольствуется тем, что от машин, на самом деле, нужно избавляться. То количество машин, которые есть сейчас в Сургуте, понятно, что исторически сложилось так, что семья имеет автомобиль, два, три. Но мы считаем, что вот такие проекты должны создавать настолько комфортную среду, что в принципе больше одной машины, а может и вообще машины не должно быть».

По словам представителя застройщика, вокруг предлагаемого проекта находятся широкие улицы, внутри самого комплекса предусмотрено пешеходное движение, а все автомобили будут стоять в отдельных паркингах.

Юрий Валгушкин также отметил, что именно такими проектами застройщик стимулирует отказ жителей Сургута от большого количества автомобилей.