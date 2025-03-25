Сургутские врачи провели 83-летней пациентке две операции в один день

В Кардиоцентр Сургута поступила 83-летняя горожанка с болью и жжением в области сердца. Еще 13 лет назад пациентке было показано кардиохирургическое лечение, но она долгое время не могла решиться на операцию, сообщает пресс-служба Окружного кардиологического диспансера.

«По результатам коронарографии выявлено многорусловое критическое поражение всех коронарных артерий. В приемном отделении был проведен экстренный консилиум», – рассказал заведующий операционным блоком, оперирующий кардиохирург Олег Ибрагимов.

Первым этапом лечения стало малоинвазивное вмешательство: в рентгеноперационной пациентке провели стентирование артерии, пораженной инфарктом.

«После чего пациентка была сразу переведена в кардиохирургическую операционную для проведения аортокоронарного шунтирования – во время наложения шунтов сердце женщины продолжало биться. Эта методика идеально подходит пациентам старшего возраста с высоким риском развития послеоперационных осложнений. Данная операция требует особого мастерства и опыта кардиохирургической бригады», ‒ указали в сообщении.

Операция прошла успешно. Сейчас сургутянка проходит этап кардиореабилитации в Окружном кардиоцентре.