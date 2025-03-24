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​В 2025 году расходы бюджета Сургута увеличатся в полтора миллиарда рублей

Депутаты Сургута обсудили изменения в бюджете города на 2025 год

​В 2025 году расходы бюджета Сургута увеличатся в полтора миллиарда рублей
Фото: Дума Сургута / vk.com

В 2025 году бюджет Сургута претерпит изменения: доходы сократятся на 252 млн рублей и составят 49 млрд, а к 2027 году уменьшатся еще на три млн рублей и составят почти 47 млрд. Расходы, напротив, вырастут на полтора млрд рублей в этом году и составят 53 млрд. В 2027 году ожидается снижение расходов на три млн рублей. Об этом на заседании комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу рассказала и.о. директора департамента финансов администрации города Ирина Лёвина.

Дополнительные средства из местного бюджета будут направлены на ключевые сферы:

– образование (364 млн рублей),

– культура (21 млн рублей),

– физкультура и спорт (42,3 млн рублей),

– молодежная политика (2,1 млн рублей),

– городское хозяйство (389,2 млн рублей),

– экология (116,2 млн рублей),

– архитектура и градостроительство (136,8 млн рублей)

– управление муниципальным имуществом (36,2 млн рублей).

Дополнительные средства пойдут на оплату коммунальных услуг в образовательных учреждениях, ремонт зданий образовательных и культурных учреждений, создание доступной среды, ремонт и содержание дорог, отлов и содержание бездомных животных, капитальный ремонт здания администрации на улице Маяковского, 15 (туда переедут структурные подразделения мэрии), а также на обустройство и ремонт остановок общественного транспорта.

Планируется, что в 2025 году в Сургуте закупят дополнительно еще 50 остановочных павильонов и проведут ремонт существующих.

Окончательное решение по корректировке бюджета примут 26 марта на 34-ом заседании городской Думы.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 217, комментариев: 0
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