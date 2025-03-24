В Думе Сургута сообщили о снижении преступности среди мигрантов

За 2024 год полиция Сургута депортировала из России 448 мигрантов. По сравнению с 2023 годом, рост числа выдворенных иностранцев оказался почти двукратным и составил 93%. Об этом рассказал начальник УМВД Сургута Александр Панченко в ходе заседания постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«В 2024 году активно продолжалось оформление российского гражданства, видов на жительство, разрешений на временное проживание, патентов. В истекшем году снижено количество совершенных иностранными гражданами преступлений (-15,5%), однако, сразу отмечу, что больше половины из них составляют инициативно выявленные сотрудниками органов внутренних дел, это преступления в семейно-бытовой сфере, наркопреступления (54,3%)», – сообщил главный полицейский Сургута.

Всего за прошедший год УМВД Сургута поставила на миграционный учет 57 684 человек, а сняли с учета – 56 447 иностранцев.

Ранее мы писали, что УМВД Сургута испытывает кадровый голод. На сегодняшний день в городской полиции не хватает 185 сотрудников.