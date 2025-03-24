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​Сургутянам напомнили об опасности весеннего льда

Инструкция о безопасности возле водоемов от управления ГО и ЧС администрации Сургута

​Сургутянам напомнили об опасности весеннего льда
Фото: администрация Сургута

Каникулы – самое беззаботное и радостное время для школьников. Вместе с тем, это время повышенной опасности и требует пристального внимания родителей к тому, чем занят ребенок в свободное время.

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром шел снег, днем светило солнце, а по ночам еще стоят низкие температуры и лужи снова замерзают. И не только лужи. Идет весна. Снег оседает под солнечными лучами, становится все более рыхлым. Лед на реке все еще кажется крепким, но это лишь на первый взгляд. Подмываясь течением, на разных участках водоемов его толщина значительно варьируется. Покрытые снегом участки маскируют полыньи и водянистые места.

Наибольшую опасность весенний лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, они часто выбирают для катания и игр склоны берегов или водоемы. Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой заканчивается трагически. Весной необходимо усилить контроль за местонахождением детей.

Работниками управления по делам ГО и ЧС Администрации города и МКУ «Сургутский спасательный центр» осуществляется патрулирование водных объектов с целью проведения бесед с рыбаками, детьми и их родителями по правилам безопасного поведения на водных объектах с вручением памяток «Осторожно, тонкий лед!».

Уважаемые родители, не допускайте, чтобы дети находились без присмотра вблизи водоемов. Проведите разъяснительные беседы об опасности нахождения на льду в весенний период.

Если вы стали очевидцем несчастного случая, немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города Сургута по телефону: 112.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:48, просмотров: 168, комментариев: 0
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