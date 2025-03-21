Почти сто юных сургутян приняли участие в соревнованиях по самбо

В Сургуте состоялись соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» по самбо. Участниками мероприятия стали около сотни юных спортсменов ‒ воспитанники спортивной школы «Виктория», «Центра боевых искусств «Восхождение» и местной федерации самбо, сообщает мэрия города.

«Самбо для Сургута и для нашей страны является титульным видом спорта. Мы осознаем важность его развития. Этот спорт не только готовит будущих защитников Родины, но и способствует воспитанию сильного характера, поддержанию здоровья молодежи. Участие в соревнованиях помогает детям проявлять свой характер. <…> Отмечу, проходящий в нашем городе VIII Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» – для нас значимое событие. И, конечно, важно, что Союз Машиностроителей России и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обращают внимание именно на Сургут. Уверен, что это даст нам новые контакты для развития города», – отметил глава города Максим Слепов.

Организаторами спортивного праздника стали: общественная организация Федерация «Самбо» ХМАО, ВФСО «Трудовые резервы», Союз Машиностроителей России и спортивная школа «Виктория».

Среди сургутян самбо занимаются более 500 человек.