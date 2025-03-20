СГЭС предупредили дачников об отключении света

Сегодня, 20 марта, в нескольких дачных кооперативах Сургута отключили свет. Причина ‒ проведением плановых ремонтных работ смежной сетевой организацией. Электроэнергии не будет до 16:00, сообщает пресс-служба СГЭС.

Без света остались следующие СОНТ: «Прибрежный», «Энергостроитель», «Полимер», «Заречный», «СТ-7», «СТСН-3», «Магистраль», «Берендей», «Энергетик-2»,«Май»,«Дзержинец», «Буровик», «Тюльпан», «Дорожник», «Жемчужина», «Дружба», СПК «Север», «Север-1» и поселок «Дорожный».

На следующей неделе ситуация повторится. В понедельник, 24 марта, с 10:00 до 16:00 в вышеуказанных СОНТ также отключат электроэнергию.