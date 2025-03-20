Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 марта

Лекция «Здоровая улыбка на всю жизнь»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал коллекций, второй этаж. Время: 12:00.

Здоровая улыбка на всю жизнь ‒ это не только признак красоты, но и неотъемлемый элемент общего здоровья человека. На лекции из цикла «Академия здоровья» врач-стоматолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Иванова расскажет, как правильно чистить зубы, какие пасты использовать, как ухаживать за деснами и полостью рта, что нужно делать для того, чтобы сохранить свои зубы здоровыми детям, подросткам и взрослым.

Телефон для справок: 28-56-93 (139). Вход свободный. 12+

Выставка «Генерация как искусство»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 20:00.

В Сургуте открылась коллективная выставка, на которой представлены 33 авторские работы об индустриальных пейзажах Сургута. Все картины выполнены в различных художественных техниках. Мероприятие подготовлено в честь 20-летия Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии (ПАО «ОГК-2»).

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

BOLSHOV: вечер авторской музыки

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Горожан приглашают на уютный вечер авторской музыки молодого сургутского исполнителя Сергея Большова (BOLSHOV) в сопровождении бэнда «SELEBRO PROJECT». На мероприятии прозвучат как авторские песни артиста, так и несколько каверов на популярные музыкальные композиции. Специальный гость вечера ‒ Анастасия Труфанова.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» состоится традиционный праздник музыкального безумия ‒ великий и ужасный «Открытый микрофон». В этот вечер сургутян будут радовать своим творчеством группы SKUFF, ЕЛЬ и AD ATRA, дуэт ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД, рэперы ВАЛЮМЭ и ЗВУКОЗАВИСИМЫЙ, повелители акустики ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК и СЕРГЕЙ КОПОТИЛОВ, а также гитарист-стендапер ВАККИ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

23 марта

Музейный праздник «Проводы зимы»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на активные игры на свежем воздухе. Гости мероприятия познакомятся с известными в советское время играми: «Бег в мешках», «Хоккей на снегу» и «Перетягивание каната». Самых ловких и быстрых участников ждут призы.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

Концертная программа для детей «Игра в классики»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Хоровая капелла «Светилен» ждет младших школьников на «Игре в классики». Зрители услышат 12 самых известных в мире мелодий величайших композиторов всех веков, таких как Моцарт, Шуберт, Шопен, Чайковский в аранжировке Давида Тухманова. Легкие и забавные стихи к ним написаны популярным детским автором Юрием Энтиным.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Скворечник»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослые и юные сургутяне могут провести время в творческой обстановке и создать своими руками декоративное панно в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 0+