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Сургутяне возмущены новым складом на Югорском тракте

На Югорском тракте в Сургуте открыли новый логистический центр

Сургутяне возмущены новым складом на Югорском тракте
Фото: Стройкомплекс Югры

В Сургуте завершили строительство логистического центра на Югорском тракте. Новый складской комплекс площадью более 17 тысяч квадратных метров уже получил заключение о соответствии от Жилстройнадзора, сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Универсальный склад будет предназначен для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Один из важных аспектов проекта – его транспортная доступность, особенно – для габаритного транспорта», – передают в источнике.

Всего в Сургуте планируют открыть шесть логистических центров, два из которых расположатся в черте города. Это вызвало беспокойство у некоторых жителей – сургутяне опасаются, что появление крупных складов ухудшит дорожную ситуацию. Однако член общественного совета города Татьяна Андроник заверила, что увеличения пробок не ожидается. По ее словам, грузовые машины будут доставлять товар только до складов, а в торговые точки продукцию развезут небольшие «Газели».


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Сегодня в 10:51, просмотров: 364, комментариев: 0
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