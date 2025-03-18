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В Думе Сургута обсудили изменения в системе социальных транспортных карт

Депутаты Сургута попросили доработать правила льготного проезда в общественном транспорте

В Думе Сургута обсудили изменения в системе социальных транспортных карт
Фото: siapress.ru

В 2024 году в Сургуте внесли изменения по работе социальных транспортных карт. Нововведения начали действовать уже в этом году. Об этом на постоянном комитете городской Думы по социальной политике рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

Во-первых, сократился срок оформления данной услуги. Если раньше карта оформлялась 90 дней, то сейчас этот процесс занимает до пяти дней. Во-вторых, при утере социальной транспортной карты, ее замена производится горожанину один раз в год, также в течение пяти дней, а не раз в три года, как было ранее.

Кроме того, с начала 2025 года количество поездок по социальным транспортным картам в Сургуте увеличилось с 40 до 60.

«Общее количество выданных социальных транспортных карт за период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года составляет 23 882 карты. Общее количество совершенных поездок по социальным транспортным картам за 2024 год составляет 1 055 740 поездок на общую сумму 33 783 000 руб. На 2025 год, учитывая, что стоимость проезда останется 34 руб., планируемое количество поездок – 1 583 000. Предположительно объем финансирования составит около 54 млн руб.», ‒ пояснила Анна Коршунова.

По ее словам, сургутянам доступны 60 поездок по социальным городским картам в квартал, а не в месяц. Кому-то этого достаточно, а кому-то ‒ нет.

«Когда у нас было раньше 40 поездок в квартал, где-то 20% пользователей социальных карт полностью использовали данные поездки. На остальных картах поездки частично только использовались. Многие совсем не пользуются социальными транспортными картами, так как у них нет необходимости пользоваться общественным транспортом», ‒ указала спикер.

Стоит отметить, что категории граждан, которые могут получить данную социальную поддержку, не расширились и остались прежними.

При этом депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко просил уточнить, как будут работать социальные транспортные карты в пересадочном тарифе, а конкретно, когда житель пересаживается с регулируемого тарифа в нерегулируемый: «Об этом надо было подумать немного раньше. Мы же должны финансовую схему понимать, какая потребность существует. Мы же об этом уже очень долго говорим. Можно было в этом году какие-то предложения подготовить. Вопрос действительно серьезный и социальный, касающийся малозащищенных слоев населения».

Депутаты городской Думы попросили подготовить предложения и подсчитать, сколько средств будет на это затрачиваться. К обсуждению этого вопроса вернутся 15 июня.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 328, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:40
СтОит задуматься над цифрами использования социальных транспортных карт, озвученных Анной Коршуновой. 23883 социальные карты. 1 055 740 поездок, 33 783 000 рублей, 60 поездок в квартал. Это говорит о полной несостоятельности городского общественного транспорта в перевозках пенсионеров и социально-незащищенных и маломобильных групп населения. Основная категория людей, которые по смыслу должны пользоваться городским общественным транспортом совершают лишь 4% поездок в год от общего объёма перевозок и приносят мизерный доход СПОПАТ: 33,783 млн рублей. Вывод следует один, что пенсионеры либо сами являются водителями личного транспорта, либо поездки совершают с привлечением такси и личных автомобилей детей или родственников. Для пенсионеров стоять и ждать автобус на морозе по 30-40 минут опасно для здоровья, а потому так мало поездок совершаются ими на городском общественном транспорте. Пересадки ещё больше отпугивают пенсионеров в возрасте от городского общественного транспорта. В летний период пенсионеры и льготные категории граждан наиболее активны и готовы сесть на городской автобус, курсирующий по городским и дачным маршрутам. Они готовы выехать в лес за грибами, ягодами на пригородных электричках. Некогда Анна Коршунова обещала график движения городских автобусов установить 10-15 минут. Но что-то пошло не так. Реформа провалилась и ее даже запретили называть реформой. Оптимизация автобусных маршрутов и приобретение новых автобусов для замены старых, у которых отваливаются колеса во время движения и не более того. Выделенные полосы для автобусов остались в будущем. Похоже энтузиазм в развитии городского общественного транспорта в Департаменте городского хозяйства пошёл на убыль. Ничего кардинально не изменили и теперь решают текущие проблемы СПОПАТ: компенсацию лизинговых платежей из городского бюджета и выбор подрядчика по транзакциям проезда. Город забрал у СПОПАТ право выбора подрядчика по транзакциям и похоже собирается платить ему из городского бюджета. Условия выбора подрядчика: кто предложит комиссию меньше 5% и имеет ревелантный опыт работы по транзакциям. Сегодня СПОПАТ платит подрядчикам 15% комиссии.
Впрочем все эти внутренние детали не интересуют пассажиров обывателей, потому что они платят за проезд 34 рубля и ждут порой автобус очень долго на морозе и при ветре.

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