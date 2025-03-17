Сургут примет региональный этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей»

18 апреля в Сургуте на Маяковского, 16/1 состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это мероприятие направлено на поиск кадров для ключевых предприятий региона и помощь гражданам в трудоустройстве, сообщает администрация Сургута.

«В мероприятии примут участие более 15 работодателей города Сургута и Сургутского района: ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Аэропорт Сургут», ООО «Сургутмебель», ООО СК «Ювис», ООО «Газпром питание», УМВД России по г. Сургуту, ОМВД по Сургутскому району, ООО «Лента», и другие», – передают в источнике.

На ярмарке организуют более десяти тематических зон, среди которых Фестиваль профессий, площадки «Моя карьера с Единой Россией» и «Путь к успеху», Женский клуб «Ты можешь все», а также секция «Мой бизнес».

Начало в 10:00. Вход на ярмарку свободный. Дополнительная информация по телефону в Сургуте 524-727, 524-720