В 2024 году в Сургуте зарегистрировали почти шесть тысяч преступлений

В 2024 году в Сургуте зарегистрировали 5 567 преступлений, что на 32,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете начальника УМВД по Сургуту, опубликованном на сайте городской думы, передает NEFT.

Несмотря на общий рост правонарушений, в городе стало меньше преступлений в больницах (-72,2%) и банках (-33,3%), а также в подъездах жилых домов. Кроме того, сократилось количество преступлений с тяжкими последствиями в жилом секторе – снизилось число убийств, разбоев, краж и случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев и экстремистских преступлений в Сургуте составила 100%. В отчете отмечается, что город сохраняет один из самых низких уровней преступности в Югре.