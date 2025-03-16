В мае в Сургуте взойдут 40 тысяч тюльпанов, которые высаживали осенью

Этим летом в Сургуте взойдет около 350 тысяч цветов разных сортов. Агрономы уже выполнили один из главных этапов взращивания однолетних растений для улиц города – посевной, рассказала и.о. директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Сургута Инна Маматказина в разговоре с изданием «ОМЕДИА!».

«На сегодняшний день у нас заключен муниципальный контракт на 30 миллионов рублей на содержание и озеленение города. У нас в этом году определены новые локации: это Энергетиков, перекресток Энергетиков-Бульвар Свободы, Аэрофлотская-Крылова, Профсоюзов-Чехова и проспект Ленина-Декабристов. Также будут новые цветники в парке 40 мкр и вблизи Дворца Торжеств», – рассказала она.

В теплице площадью около 100 кв. м. всходит рассада свыше 30 видов растений. Уже в мае в городе взойдет почти 40 тысяч тюльпанов, которые высаживали осенью у памятника основателям Сургута, Мемориале Славы и Воинам-интернационалистам.