Что читатели СИА-ПРЕСС думают об отмене праздника 8 марта

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) об отмене 8 марта как праздника эмансипации не нашло поддержки у читателей СИА-ПРЕСС. Результаты опросов, проведенных изданием на сайте и в телеграм-канале, однозначно свидетельствуют о несогласии с этой инициативой.

На сайте СИА-ПРЕСС большинство респондентов (78,6% из 159) отвергли предложение РПЦ. Лишь небольшая часть участников опроса выбрали вариант «согласен» (11,3%). Безразличие проявили 10,1% опрошенных.

Аналогичные результаты были получены и в телеграм-канале, где против отмены 8 марта проголосовало большинство из 63 участников. Лишь 2% поддержали позицию РПЦ, а 11% выбрали вариант ответа «все равно».

Ранее протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов предложил отмечать вместо 8 марта – День жен-мироносиц. По его мнению, праздник 8 марта не связан с русскими традициями, культурой и тысячелетней историей.