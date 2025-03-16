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​В Сургутском районе начались мероприятия по сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера

Около 400 человек приехали в Сургутский район на праздник коренных народов Югры

​В Сургутском районе начались мероприятия по сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера
Фото и видео: администрация Сургутского района, Андрей Трубецкой / vk.com

Вчера, 15 марта, в Сургутском районе прошли первые мероприятия по сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. Национальные праздники прошли сразу в двух поселениях – в Тром-Агане и Нижнесортымском, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Побывал на Дне оленевода в Тром-Агане. Всего его гостями и участниками стали порядка 400 человек. Они приехали из Ульт-Ягуна, Русскинской, Угута, Федоровского и Когалыма. Представители КМНС собрались ради участия в соревнованиях по национальным видам спорта. Женщины состязались в перетягивании палки, прыжках с места. Мужчины – метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, национальной борьбе», – написал Трубецкой.

Помимо этого, в поселении прошли гонки на оленьих упряжках, конкурсы, в том числе на лучший национальный костюм, и также ярмарка.

«День рыбака и оленевода сегодня также прошел в Нижнесортымском. Уже через неделю, 22 марта, в Русскинской состоится масштабный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Подготовка к празднику сейчас идет полным ходом. Главные участники национальных праздников – представители коренных малочисленных народов Севера», – добавил глава Сургутского района.

По его словам, в муниципалитете более 3,5 тысячи жителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 37, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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      }
    }
  }
}
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