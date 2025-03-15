На ремонт соцобъектов Сургутского района выделили более 200 млн рублей

В 2025 году в Сургутском районе отремонтируют 18 социальных объектов. На эти цели выделили 212, 1 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«На шести объектах пройдет капитальный ремонт, на остальных – различные текущие работы. Так, планируется полностью обновить Русскинской музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова. В учреждении починят кровлю и фасад, отремонтируют окна, утеплят чердачные перекрытия, заменят трубопроводы канализации, сети электроснабжения и отопления. Капитальные кровельные работы запланированы в Сайгатинской школе, детском саду «Золотая рыбка» и СОШ №3 Лянтора. В последней еще заменят ливневую канализацию, частично обновят входные группы», – указал он.

По словам Трубецкого, в Угутской школе отремонтируют помещения второго этажа, ограждение с калитками и воротами. Для СОШ №1 в поселке Солнечный разработают документацию для проведения комплексного ремонта в следующем году.

«В рамках ремонтной кампании этого года на 12 объектах запланированы текущие работы. В том числе, в Лянторской СОШ №3, Ляминской, Угутской, Сытоминской и Нижнесортымской школах, а также в трех детсадах: Солнечной «Белоснежке», Федоровской «Танюше», Лянторской «Ромашке». В МАУ «РУСС» в Солнечном пройдет ремонт первого-третьего этажей с заменой оконных блоков. Работы ожидаются в Белоярской спортшколе «Витязь» и на двух объектах СШОР в Лянторе – ФСК «Спарта» и лыжной базе», – отметил Андрей Трубецкой.

Стоит отметить, что в 2024 году в Сургутском районе отремонтировали 40 соцобъектов. Тогда на это затратили 195 млн рублей.