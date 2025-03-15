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​Пять килограммов счастья: в Сургуте родился малыш-богатырь

В Сургуте за два месяца 2025 года родилось 1 175 детей

​Пять килограммов счастья: в Сургуте родился малыш-богатырь
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

За два месяца 2025 года в Сургуте родилось 1 175 малышей – 597 девочек и 578 мальчиков. Среди них 17 двоен. Об этом рассказала главврач Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«В феврале появились на свет 558 ребятишек (303 мальчика и 255 девочек). 26 малышей родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Самый крупный малыш второго месяца года празднует свой День рождения 14 февраля: вес мальчика при рождении – 5 400 гр, рост – 62 см», – указала она.

Больше всего детей родилось 25 февраля. На свет появился 31 малыш.


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15 марта в 10:58, просмотров: 790, комментариев: 0
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