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​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 марта? // АФИША
Фото: Сургутский художественный музей / vk.com

15 марта

Выставка «В бесконечности городов»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте откроется выставка оригинальной графики петербургской художницы Марии Сусаренко. На ее картинах изображены Санкт-Петербург и европейские города, мифические и фантазийные существа. Кстати, более двухсот произведений художницы находятся в частных коллекциях (Великобритания, Франция, США).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт «На вопросы ответит песня»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на уникальное мероприятие, которое пройдет в формате интервью с вдохновителем и руководителем Народного самодеятельного коллектива Городского хора ветеранов – Владимиром Меркушиным. В программе прозвучат казачьи напевы, песни про девичьи грезы, грусть прощания с зимой, боль безответной любви, а также патриотические, военные произведения.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 350 рублей. 6+

«Народное чтение». Обсуждение рассказа В.Г. Распутина «Женский разговор»

Место проведения: Кафе «Батавия», проспект Ленина, 59. Время: 16:00.

Любителей чтения приглашают на уютную встречу за чашечкой кофе, где пройдет беседа по рассказу В. Г. Распутина «Женский разговор». Участники поговорят о конфликте поколений, о роли женщины в обществе и о ценностях в семейной жизни.

Телефон для записи: 34-44-76. Вход свободный. 12+

Концертная программа «Весеннее попурри»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В Невесомости состоится концертная программа, на которой можно услышать любимые песни советской, современной и зарубежной эстрады в исполнении солистов и вокальных ансамблей студии Елены Коваль и студентов отдела, «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 12+

16 марта

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Взрослых и детей приглашают на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Главная героиня ‒ не обычная муха: она добрая, смелая, умная, готовая справиться со всеми преградами, чтобы объединить всех букашек-таракашек и жить в мире со всеми. Спектакль расскажет детям о том, как важно верить в себя, быть смелым и дружным.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Насекомые и их знакомые»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Горожане всех возрастов могут совершить удивительное путешествие в мир насекомых. Каждый участник в игровом формате узнает много нового о необыкновенных бабочках и жуках, которые обитают в разных уголках нашей планеты.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 0+

Детская программа «Жемчужина океана»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 12:00 и 15:00.

В Сургуте пройдет детская программа, которая унесет малышей в захватывающее путешествие по подводному миру. Там дети смогут встретиться с любимыми персонажами из мультфильмов и погрузиться в мир добра и волшебства.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: 350 рублей. 0+

Концерт «Винил… Время романтиков»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Образцовый художественный коллектив вокальных ансамблей «New Style» и «Факультет» и ансамбль современного танца «Ритм-Х» приглашают на концерт в стиле 60-х и 70-х годов. В программе: легендарные хиты, такие как «Желтые ботинки», «Шагаю по Москве», «Лучший город», «Черный кот», «Буги-вуги» и многие другие.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 17:30, просмотров: 133, комментариев: 0
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