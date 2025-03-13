В Сургуте произошла авария на водоводе на улице Гагарина

Сегодня, 13 марта, в Сургуте в районе улицы Гагарина, 24/1 произошла авария на водоводе Ду-300. У жителей микрорайона 9 и 10 может временно ухудшиться качество воды, сообщает пресс-служба Горводоканала Сургута.

«Аварийные службы СГМУП «ГВК» незамедлительно приступили к мероприятиям по локализации разлива, выявлению поврежденного участка с последующим выводом его из работы. На данный момент осуществляются мероприятия по переключению водоводов. Восстановительные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Отключение потребителей от холодного водоснабжения не планируется, но в связи с изменением гидравлических параметров на сетях, возможно временное ухудшение качества ресурса в мкр. 9, 10 и близлежащих микрорайонах», ‒ говорится в сообщении.

Жителям Сургута также напомнили, что подвоз воды осуществляется по заявкам управляющих компаний. Сначала УК делает заявку в Горводоканал, а далее оповещает горожан о точке и времени подвоза.