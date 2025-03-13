В Кардиоцентре Сургута успешно прооперировали новорожденного с патологией аорты

Врачи Кардиоцентра Сургута выполнили операцию на аорте новорожденного из Нижневартовска, которому едва исполнился один месяц. За жизнь малыша боролись детские кардиохирурги Алексей Бродский и Владимир Зайцев, сообщает пресс-служба Кардиологического диспансера.

«Просвет самого крупного сосуда в месте коарктации (сужения) по размеру составлял не больше одного миллиметра. Коарктация аорты ‒ врожденный порок сердца, зачастую требующий незамедлительной хирургической коррекции. Для устранения суженного участка самого крупного сосуда кардиохирурги наложили расширенный анастомоз. То есть иссекли место сужения и соединили здоровые участки аорты. После чего ее диаметр увеличился с одного до пяти миллиметров. Это золотой стандарт хирургического лечения коарктация аорты у детей первого года жизни», ‒ указали в сообщении.

На сегодняшний день состояние малыша стабильное. Его перевели на дальнейшее лечение и реабилитацию в Нижневартовск.