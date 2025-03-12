К концу года в Сургуте достроят парковку у поликлиники №4

В конце текущего года в Сургуте завершат строительство автопарковки у городской поликлиники №4. Она рассчитана на 219 машино-мест и будет доступна всем горожанам. О том, как проходит обустройство территории, корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

«В прошлом году мы заключили контракт на строительно-монтажные работы. Проектную документацию мы также в прошлом году получили и разработали. Сейчас работаем по ливневой канализации, которая в дальнейшем будет отводить все ливневые стоки с площадки и проезда. По техническим характеристикам ‒ это порядка девяти тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также около полутора тысяч квадратных метров тротуарной плитки, ну и инженерные коммуникации, которые находятся под строительной площадкой: будут установлены сети газоснабжения, водоснабжения, которые переустроят и защитят футляром, а также сети теплоснабжения и канализации», ‒ рассказал Андрей Арменчу.

Застройщиком территории является компания «ЮВиС». В настоящее время строители решили заняться всей инженерной инфраструктурой, чтобы уже к лету приступить к планировке территории, асфальтобетонному покрытию, а в дальнейшем ‒ к озеленению на площади примерно 3 500 квадратных метров.

«Стараемся выполнять работы все-таки поэтапно, чтобы жителям доставить минимальный дискомфорт. Мы обнесли забором основную строительную площадку. В дальнейшем на территории, на которой будет выполняться проезд к садику, также будет перекрытие участка, непосредственно перед строительно-монтажными работами, в летний сезон. В конце года мы проект завершим и передадим в эксплуатацию», ‒ указал Арменчу.

Помимо этого, на новой парковке предусмотрено освещение, разметка, как для простых парковочных мест, так и для маломобильных, а также камеры видеонаблюдения. Содержанием объекта будет заниматься муниципалитет.

Ранее депутат Думы города седьмого созыва Артём Гаврилов сообщил, что власти Сургута предусматривают, что в проекте будет кольцевой проезд вокруг поликлиники и проезд к садику. Также учтены все съезды, заезды, в том числе к жилым домам и котельной.

Напомним, что в прошлом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты siapress.ru обсудили проблему организации пространства в Сургуте, а именно парковки. По их мнению, без платных парковочных пространств, без организации одностороннего проезда внутри кварталов городских, и без организации платных резидентских парковок – порядок во дворах, и в целом в городе навести будет очень трудно.