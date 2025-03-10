Внутриквартальное одностороннее движение не устранит хаос во дворах Сургута, считают горожане

В одном из выпусков проекта «О чем говорят» журналист siapress.ruТарас Самборский предложил сделать одностороннее движение во внутриквартальных проездах, резидентские карты и продуманную парковку. По его мнению, это спасет дворы города от хаоса.

Между тем, житель Сургута поделился мнением на эту тему. Он считает, что говорить об одностороннем внутриквартальном движении в городе – бесполезно.

«Бесполезно в нашем городе об этом говорить. В Аверсе одностороннее движение, некоторые едут навстречу, мол «я тут живу, я так ездил и ездить буду дальше»; можно еще и по роже получить, если замечание сделаешь. Это сейчас из моего окна в офисе, там знак парковка запрещена. Админы здания вызывают эвакуатор и полицию, с 8-го марта едут. Они не приезжают. Третий день из офиса смотрю, и админы здания звонят каждый час. Никому ничего не надо», ‒ поделился читатель siapress.ru.