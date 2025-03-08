Ушел из жизни директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ»

Накануне, 7 марта, на 57-м году жизни скончался директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Алексей Леонтьевич был профессиональным юристом, много лет занимался адвокатской практикой. Он вел активную общественную деятельность, входил в состав общественных структур по разным направлениям: был председателем Общественного Совета УФСИН России по ХМАО – Югре, членом комиссии по вопросам помилования ХМАО – Югры, состоял в Общественной палате Югры VI созыва. Внес большой вклад в развитие гражданского общества в Сургуте и регионе», – говорится в сообщении.

Выражаем соболезнования родным и близким Алексея Леонтьевича.