16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,1362   EUR  96,8609  

Новости

Больше новостей
А вы тоже считали, что Юрию Борисову что-то светило на Оскаре?
Комментировать
0
Вы читаете книги?
Комментировать
0
Вы за локализацию рынка услуг такси (на практике это означает, что под нормы такси попадают в основном автомобили Lada):

Да, такси должны быть на отечественных автомобилях 23.5%

Нет, должна быть конкуренция и право выбора у потребителя 70.5%

Не знаю 6.1%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Вы боитесь нового COVID?

Очень 11.4%

Немного побаиваюсь 37.9%

Нет 50.8%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
ЕГЭ надо:

Доработать 29.9%

Отменить 63.3%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Вы уверены в качестве продуктов, продаваемых в продуктовых сетях?

Всегда 5.8%

Не всегда 50.7%

Не доверяю 43.5%

Всего голосов: 138

Комментировать
0
Больше опросов

​Каждый четвертый мужчина в Сургуте считает, что забыть про 8 Марта − опасно

Памятные даты, о которых нельзя забывать, по мнению сургутян

​Каждый четвертый мужчина в Сургуте считает, что забыть про 8 Марта − опасно
Фото: ru.freepik.com

Супруги в Сургуте по-разному относятся к поздравлениям с важными датами, но одно очевидно: 8 Марта, День рождения и годовщина свадьбы − праздники, забывать о которых не стоит. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob среди экономически активного населения города.

60% сургутских мужчин уверены, что жена расстроится, если ее не поздравят с Днем рождения. И судя по ответам женщин, каждая вторая (53%) действительно обидится.

25% мужчин считают, что поздравления с 8 Марта и в день свадьбы особенно важны для их жен. Среди женщин лишь 11% и 15% соответственно признались, что действительно переживают, если супруг забывает об этих датах.

День святого Валентина для сургутянок не так важен − большинство заявили, что не придают ему большого значения.

Оказалось, что женщины переоценивают значение годовщины свадьбы для мужей. Представительницы прекрасного пола уверены, что супругам этот день так же дорог, как и им. Однако сами мужчины обижаются в два раза реже, если поздравления не последовало.

При этом 39% опрошенных мужчин и 33% женщин утверждают, что не обижаются, если партнер забыл о важной дате. Но их вторые половины настроены скептически: по мнению женщин, не обратят внимания на отсутствие поздравлений только 28% мужчин, а сами мужчины уверены, что таких женщин всего 13%.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:55, просмотров: 321, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Иван Барсов: «Я из того поколения людей, у которых детство во дворе было заменено видеоиграми» 439
  2. ​Огласите весь список, пожалуйста 425
  3. Сургутяне встретили весну с легендами эстрады: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович выступили с концертом 392
  4. ​В Сургутском районе планируют возвести 88 тысяч кв. м жилья 371
  5. ​В ХМАО при ДТП пострадали три взрослых и один подросток 343
  6. ​Россиян предупредили о четырех популярных мошеннических схемах перед 8 Марта 332
  7. ​Каждый четвертый мужчина в Сургуте считает, что забыть про 8 Марта − опасно 321
  8. Как наращивается мастерство 313
  9. Полиция устроила рейд в фитнес-клубе Нижневартовска и выявила мигрантов-нелегалов 310
  10. ​Она этого достойна! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 287
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 12286
  2. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 2731
  3. ​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу 1740
  4. ​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей 1733
  5. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1495
  6. ​Свое дело: в ХМАО продают готовый бизнес // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1436
  7. В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды 1396
  8. ​Пустота ширит пустоту 1383
  9. ​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени 1329
  10. В Югорске от отравления газом погибли 12-летняя девочка и ее старший брат 1315
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13137
  2. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 12286
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5507
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4760
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4629
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4198
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3965
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3830
  9. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3144
  10. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 3072

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика