Власти Сургутского района планируют построить десять многоэтажек

В 2025 году в Сургутском районе планируют построить 88 тысяч кв. м жилья. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в поселениях муниципалитета появятся десять многоэтажек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В нынешнем году в Сургутском районе планируется построить 88 тысяч кв. м жилья. В планах ‒ возвести десять многоквартирных домов в шести поселениях: Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном. В Сытомино уже сдан дом почти на три тысячи кв. м или 56 квартир, получено разрешение на ввод. В сумме на МКД придутся примерно 72 тысячи кв. м, еще порядка 16 тысяч кв. м ‒ на индивидуальное жилищное строительство. Это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ», ‒ указал глава муниципалитета.

В прошлом году в поселениях Сургутского района возвели около 117 тысяч жилых кв. м. По словам Андрея Трубецкого, развитие жилого фонда ‒ это приоритетное направление работы мэрии муниципалитета.

«Земельные участки готовятся заранее, прорабатываются ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории», ‒ добавил глава Сургутского района.

Андрей Трубецкой также отметил, что на сегодняшний день в муниципалитете работают порядка десяти застройщиков.