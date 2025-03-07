16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,1362   EUR  96,8609  

Новости

Больше новостей
А вы тоже считали, что Юрию Борисову что-то светило на Оскаре?
Комментировать
0
Вы читаете книги?
Комментировать
0
Вы за локализацию рынка услуг такси (на практике это означает, что под нормы такси попадают в основном автомобили Lada):

Да, такси должны быть на отечественных автомобилях 23.5%

Нет, должна быть конкуренция и право выбора у потребителя 70.5%

Не знаю 6.1%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Вы боитесь нового COVID?

Очень 11.4%

Немного побаиваюсь 37.9%

Нет 50.8%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
ЕГЭ надо:

Доработать 29.9%

Отменить 63.3%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Вы уверены в качестве продуктов, продаваемых в продуктовых сетях?

Всегда 5.8%

Не всегда 50.7%

Не доверяю 43.5%

Всего голосов: 138

Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургутском районе планируют возвести 88 тысяч кв. м жилья

Власти Сургутского района планируют построить десять многоэтажек

​В Сургутском районе планируют возвести 88 тысяч кв. м жилья
Фото: администрация Сургутского района

В 2025 году в Сургутском районе планируют построить 88 тысяч кв. м жилья. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в поселениях муниципалитета появятся десять многоэтажек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В нынешнем году в Сургутском районе планируется построить 88 тысяч кв. м жилья. В планах ‒ возвести десять многоквартирных домов в шести поселениях: Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном. В Сытомино уже сдан дом почти на три тысячи кв. м или 56 квартир, получено разрешение на ввод. В сумме на МКД придутся примерно 72 тысячи кв. м, еще порядка 16 тысяч кв. м ‒ на индивидуальное жилищное строительство. Это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ», ‒ указал глава муниципалитета.

В прошлом году в поселениях Сургутского района возвели около 117 тысяч жилых кв. м. По словам Андрея Трубецкого, развитие жилого фонда ‒ это приоритетное направление работы мэрии муниципалитета.

«Земельные участки готовятся заранее, прорабатываются ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории», ‒ добавил глава Сургутского района.

Андрей Трубецкой также отметил, что на сегодняшний день в муниципалитете работают порядка десяти застройщиков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:52, просмотров: 371, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Иван Барсов: «Я из того поколения людей, у которых детство во дворе было заменено видеоиграми» 439
  2. ​Огласите весь список, пожалуйста 425
  3. Сургутяне встретили весну с легендами эстрады: Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович выступили с концертом 392
  4. ​В Сургутском районе планируют возвести 88 тысяч кв. м жилья 371
  5. ​В ХМАО при ДТП пострадали три взрослых и один подросток 343
  6. ​Россиян предупредили о четырех популярных мошеннических схемах перед 8 Марта 332
  7. ​Каждый четвертый мужчина в Сургуте считает, что забыть про 8 Марта − опасно 320
  8. Как наращивается мастерство 313
  9. Полиция устроила рейд в фитнес-клубе Нижневартовска и выявила мигрантов-нелегалов 310
  10. ​Она этого достойна! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 287
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 12286
  2. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 2731
  3. ​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу 1740
  4. ​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей 1733
  5. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1495
  6. ​Свое дело: в ХМАО продают готовый бизнес // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1436
  7. В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды 1396
  8. ​Пустота ширит пустоту 1383
  9. ​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени 1329
  10. В Югорске от отравления газом погибли 12-летняя девочка и ее старший брат 1315
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13137
  2. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 12286
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5507
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4760
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4629
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4198
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3965
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3830
  9. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3144
  10. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 3072

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика