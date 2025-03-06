ГТС опубликовали график летних отключений в Сургуте

Жителям Сургута рассказали, когда отключат горячую воду в 2025 году. Городские тепловые сети опубликовали график на официальном сайте компании.

Первая волна отключений начнется уже 4 июня и продлится до 17 июня 2025 года. В этот период без горячей воды останутся дома, подключенные к теплоснабжению котельных №1 и №2, а также ЦТП № 4, 10, 11, 6, 15, 28, 27, 25, 29, 94 и другие.

В этот список вошли многие улицы, включая проспект Ленина, улицы Энтузиастов, Губкина, Кукуевицкого, Нефтяников и Киртбая.

Последние работы запланированы до 17 августа 2025 года.