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​Более 1 300 детей из Сургута страдают врожденным пороком сердца: кардиолог успокоил родителей

Кардиолог Сургута рассказал о высоком уровне современной диагностики врожденного порока сердца у детей

​Более 1 300 детей из Сургута страдают врожденным пороком сердца: кардиолог успокоил родителей
Фото: пресс-служба БУ ХМАО «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

На учете у детских кардиологов Сургута состоит более 1 300 детей с врожденным пороком сердца. Редакция siapress.ru поинтересовалась, почему такое большое количество новорожденных имеют этот страшный диагноз. Заведующий детским кардиохирургическим отделением, врач-сердечно-сосудистый хирург Алексей Бродский утверждает, что у нас высокий уровень современной диагностики.

«Врожденные пороки сердца представляют собой большую группу диагнозов, насчитывающую порядка 150 нозологий. В мире эта патология встречается у восьми-десяти новорожденных из одной тысячи, что свидетельствует о высоком уровне современной диагностики. Одной из наиболее распространенных врожденных патологий является двустворчатый аортальный клапан (в норме он имеет три створки). Это заболевание может не проявляться в детстве, но вызвать проблемы в зрелом возрасте. Однако в некоторых случаях, таких как транспозиция магистральных артерий, незамедлительное хирургическое вмешательство необходимо в первые часы или дни жизни новорожденного», ‒ указал врач.

По словам Алексея Бродского, благодаря пренатальной диагностике, стало возможным выявлять анатомические изменения в сердце плода еще в утробе матери. Это позволяет с высокой точностью определять врожденные пороки, начиная с 16-18 недели беременности.

«Своевременная диагностика и планирование предродовой госпитализации в перинатальный центр, с возможностью незамедлительного поступления в кардиохирургический стационар, имеют решающее значение для оказания необходимой медицинской помощи», ‒ указал врач.

Врач также добавил, что реестр пациентов с врожденными пороками сердца динамичен: одни дети уже прооперированы и находятся под наблюдением кардиологов, другие готовятся к оперативному лечению или не нуждаются в нем до достижения определенного возраста.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 200, комментариев: 0
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