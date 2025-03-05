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​В Сургутском районе появится первая в России школа цифровых видов спорта

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Белом Яре

​В Сургутском районе появится первая в России школа цифровых видов спорта
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

В ХМАО готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Она появится в Белом Яре Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Сургутский район активно развивает данное направление. В Белом Яре готовится к открытию первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. Там будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. Тренеры займутся подготовкой спортсменов для окружной сборной. Ранее Сургутский район уже принимал региональные соревнования и первенства уровня УрФО», – указал Андрей Трубецкой.

По словам главы Сургутского района, в создании всероссийских пособий по фиджитал- и компьютерному спорту участвует директор районного «Центра цифровых видов спорта» Артем Щепотьев. Он вошел в состав рабочей группы по разработке изданий и дистанционно участвует в совещаниях, которые проходят в Москве под руководством замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва Романа Гришина.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 286, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:35
А кто разрешил открыть? Лучше бы открыли шахматную или физико-математическую школу. Цифровые виды спорта оболванивают и идиотизируют детей и подростков. Врачи не рекомендуют проводить подросткам за монитором более 2-х часов. А детям вообще лучше не смотреть на экран монитора. Зрение и психология детей дороже, чем «креативность» сургутских районных чиновников (Ах! Ах! Мы первые в России). А беречь детей нужно с «особой тщательностью» от увлечения этим цифровым «говном». Почему Сургутский район и посёлок Белый Яр стали первыми в России? Потому все остальные в РФ советуются с врачами и психологами и берегут здоровье детей и подростков.

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